Trend periculos pe TikTok: Adolescenții sună la 112 și fac farse în schimbul unor sume de bani Minorii suna la 112 și blocheaza linia de urgențaRecent, un incident exemplar a implicat un tanar care a sunat la 112, invocand prezența unui barbat beat care avea un comportament indecent in scara blocului sau. In loc de o situație reala de urgența, apelul s-a transformat in hohote de ras cand operatorul de la 112 a cerut detalii.Aceasta forma de comportament nu este doar iresponsabila, ci și extrem de periculoasa . Apelurile reale la 112 sunt esențiale pentru intervenții rapide și salvarea de vieți, iar astfel de farse pot intarzia raspunsul in situațiile critice. Conform legii, cei care suna… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Provocarile pe TikTok scapa de sub control: Tinerii fac glume și țin ocupata linia 112 Utilizatorii Tik-Tok au descoperit un nou mijloc de a face farse, apeland numarul de urgența 112. Aceștia cer bani de la alți utilizatori ai platformelor de socializare, pentru plata unor amenzi. Asta, in timp ce…

- O noua practica a aparut in ultimele zile pe rețeaua de socializare Tik Tok: tinerii care fac farse la numarul de urgența 112. Aceștia cer bani de la alți utilizatori ai platformelor de socializare pentru plata plata unor amenzi, dar și pentru a continua sa sune la numarul unic de urgențe in gluma.

- Si ANAF vrea ca cei care castiga bani in online sa-si plateasca taxele. Protectia Consumatorilor deja monitorizeaza fenomenul si a descoperit mai multi influenceri care promoveaza produse sau servicii fara sa mentioneze ca ar fi vorba de reclama.„Este o publicitate mascata. Sunt categorii vulnerabile…

- Trei romani au anuntat autoritatile ca se afla in Noua Caledonie, care este teritoriu francez peste mari, iar Consulatul General al Romaniei la Paris tine legatura cu ei, monitorizeaza situatia lor si este pregatit sa intervina daca este nevoie.„In contextul protestelor masive din Noua Caledonie, Ministerul…

- Cel mai periculos deținut din Romania, Kostas Passaris, ține in alerta forțele de ordine din sistemul penitenciar. El a fost transferat, la sfarșitul saptamanii trecute, la Penitenciarul Craiova, fiind necesare luarea unor masuri speciale de securitate, in condițiile in care Passaris a ramas cel mai…

- Alerta in Statele Unite! Pesticid periculos ascuns printre condimentele venite din IndiaAlerta in industria alimentara din Statele Unite! Autoritatile sanitare analizeaza produsele fabricate de doua companii de condimente din India din cauza unui pesticid periculos.Autoritațile sanitare din…

- Minorii au fost observati in trafic in timpul unei actiuni care a avut loc in Nadlac impreuna cu politistii de frontiera, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad. „La vederea unui echipaj, un autoturism si-a schimbat directia de deplasare, politistii pornind in urmarirea acestuia. Autoturismul…