- AMI a lansat astazi piesa ENIGMA, primul single de pe viitorul sau album, o colaborare cu Tata Vlad de la B.U.G Mafia. Piesa se anunța a fi un mega-hit al anului 2021. Colaborarea a luat prin surprindere industria muzicala romaneasca, urmand sa ia cu asalt și topurile muzicale. Single-ul care vorbește…

- Avem un nou trend pe net, care vine de la vedete. Acestea au inceput sa publice imagini cu ce au in frigider ca sa arate cat de sanatos iși traiesc viața, cel puțin la capitolul mancare. Oprah Winfrey, despre care se vorbește foarte mult in ultima perioada in urma interviului cu Meghan și Harry, și-a...…

- ​​Vicepremierul Dan Barna se declara optimist ca actuala coaliție de guvernare va funcționa și în urmatorii trei ani și jumatate daca ramâne în limitele programului de guvernare. „Ideea ca am accepta orice ca sa fim la guvernare nu este pe masa”, a precizat însa liderul…

- Cei doi tineri sechestrati si torturati de politisti de la Sectia 16 din Capitala au murit recent. Ministrul de Interne, Lucian Bode, care a confirmat informatia, a trimis Corpul de Control la Sectia 16, dar face apel sa nu se faca legatura intre oameni care depun plangere si „ulterior dispar". Intrebat…

- Sia a lansat “Music”, primul film in calitate de regizor. Este o comedie muzicala pe care o poți viziona pe mai multe platforme. Kate Hudson joaca rolul principal in aceasta producție. Este o tanara dealer care trebuie sa se ocupe de sora ei vitrega, o adolescenta cu autism. Filmarile au durat aproape…

- Justin Bieber și-a lansat vineri dimineața un nou album. „Justice” este cea de-a 6-a producție de studio și conține 16 piese. Artistul canadian l-a pregatit in timpul pandemiei si vine cu el la un an dupa LP-ul „Changes„. ”Omenirea are nevoie de vindecare dar si de dreptate, in aceste vremuri”, spune…

- “Lupin”, un serial dedicat personajului fictiv Arsene Lupin, interpretat de actorul Omar Sy, a fost unul din cele mai vizionate seriale ale inceputului de an. Acesta a fost vizionat in primele 28 de zile dupa lansare de 70 de milioane de familii. Netflix a confirmat faptul ca Lupin va avea un al doilea…

- Peste 24.000 de persoane au semnat in Marea Britanie o petiție prin care se cere interzicerea unei reclame a Cadbury’s Creme Egg, care include doi barbați care se saruta. Luna trecuta, Cadbury a lansat o noua reclama pentru oul sau de ciocolata, pentru a sarbatori cinci decenii de delicatese. Reclama…