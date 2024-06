Trend Furniture accelerează expansiunea pe plan național și internațional Compania a inregistrat o cifra de afaceri de peste 30 de milioane de lei, in 2023 A fost finalizata investiția de 200.000 de euro in utilaje noi, care include și implementarea unui nou soft ERP Compania amenajeaza un nou sediu, pe o suprafața de 4.000 mp, care include zona de producție, depozit, birouri și un showroom Trend Furniture, furnizorul de soluții complete de amenajari interioare și mobilier pentru industria HoReCa, și-a propus pentru anul in curs consolidarea poziției ca furnizor relevant pentru industria ospitalitații, atat la nivel național, prin extinderea rețelei de parteneri in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

