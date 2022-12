Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, joi, ca primele cantitati de vaccin cu noua formula impotriva infectiei cu SARS-CoV-2 au sosit in tara in aceasta saptamana.

Vaccinul adaptat noilor tulpini COVID-19 va ajunge in Romania pana la sfarsitul lunii noiembrie, a declarat marti ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. El a adaugat ca s-a reușit o economie de 300 de milioane de euro, conform Agerpres.

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat ca in total sunt 6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, in Romania, care au expirat sau care vor expira, acestea urmand sa fie casate. Rafila a adaugat ca a reusit sa negocieze ca, in loc de 11,2 milioane de doze cate erau in contract de cumparat…

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, vineri, ca includerea raportarii infectiilor nosocomiale in evaluarea managerilor de spitale are ca scop aflarea adevarului din sistemului medical si excluderea blamarii personalului, informeaza Agerpres.

In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 439 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, iar cinci persoane au murit, potrivit raportului de vineri transmis de Ministerul Sanatații, informeaza Mediafax.

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca a avut negocieri "complicate" cu reprezentantii Comisiei Europene si ai producatorilor de vaccinuri anti-COVID privind reducerea cantitatii de doze pentru Romania, exprimandu-si speranta ca acestea sa ajunga la…

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat duminica, la Antena 3, ca pandemia reprezinta inca o urgenta majora de sanatate publica, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, chiar daca, in acest moment, Romania se afla intr-o situatie favorabila.

Romania a distrus pana acum 3 milioane de doze de vaccin anti-COVID, iar alte 3 milioane expira pana la sfarșitul acestui an, a declarat duminica seara, la Antena 3, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Serurile nu pot fi donate, deoarece mecanismul Națiunilor Unite nu mai primește varianta actuala…