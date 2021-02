Trend alert | Împletiturile se reinventează Impletitura este deosebit de atractiva in aceasta perioada, in care purtam maști de protecție. Clasicul se reinventeaza! Ne intoarcem in copilarie purtand doua codițe impletite sau trei, in tendințe cu colecția Simone Rocha x H&M. Din cauza maștii de protecție, legarea parului a devenit un reflex. Desigur, coada de cal... The post Trend alert | Impletiturile se reinventeaza appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

