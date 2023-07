Trend Alert: 5 tendințe de blond în 2023 Culoarea parului a fost dintotdeauna un trend popular prin care sa iți exprimi individualitatea și creativitatea. Indiferent ca preferi culori vibrante sau atingeri ușoare de culoare, vara este momentul perfect sa iți deschizi culoarea parului și sa optezi pentru ceva plin de energie, care sa te reprezinte. Afla care sunt trendurile anului in materie de blond, cum sa obții un blond perfect dar și cand sa spui NU blondului! Blondul necesita o ingrijire speciala, iar calitatea produselor cu care se lucreaza este importanta. 5 tendințe de blond in 2023 Blond cu radacini intunecate: Aceasta tendința… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

