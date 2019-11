Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar este intrerupt, miercuri, pe magistrala 900, in județul Mehedinți, dupa ce un tren de marfa s-a stricat. Potrivit Centrului Infotrafic, un tren de calatori care circula de la București la Timișoara are o intarziere de peste 80 de minute, anunța MEDIAFAX.Citește și: Florin…

- O cisterna incarcata cu motorina a fost implicata, marți, intr-un accident produs pe DN1H, la intrarea in localitatea Nușfalau, județul Salaj. Potrivit ISU, nu au existat scurgeri de combustibil, anunța MEDIAFAX.Citește și: Klaus Iohannis anunța! ‘Doamna Viorica Dancila, refuza sa ințeleaga…

- Circulația feroviara este oprita pe magistrala 200, in zona localitații Marșa, județul Sibiu, dupa ce un tren marfar a lovit un camion, iar locomotiva a deraiat, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca circulația feroviara este oprita pe…

- Locomotiva unui tren marfar a deraiat in aceasta dimineața in județul Sibiu in urma unui accident rutier. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulația feroviara este oprita pe magistrala 200, in zona localitații Marșa, județul Sibiu. ”Conducatorul…

- Traficul feroviar a fost reluat, marți dimineața, in judetul Mehedinti, unde luni a deraiat un tren de marfa, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic anunța ca in judetul Mehedinti, traficul feroviar a fost reluat pe Magistrala 900, la kilometrul feroviar 349 + 300 de metri, unde luni un tren…

- Primele doua vagoane ale unui tren de marfa au deraiat, luni dimineata, iar al treilea vagon s-a rasturnat, in judetul Mehedinti, traficul feroviar pe Magistrala 900 fiind blocat. CFR a transmis ca pasagerii sunt transbordati cu autobuze.