Tren evacuat și scos din uz din cauza unei romance ! O romanca de 37 de ani, infectata cu coronavirus, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prinsa calatorind cu trenul in Italia, intre localitatile Terni și Terontola. Carabinierii care verificau ca toți calatorii sa aiba masca de protecție purtata corespunzator, au depistat-o pe romanca in urma unor cautari suplimentare. Imediat au luat decizia […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

O adolescenta de nationalitate romana, disparuta in Italia la inceputul lunii august, a fost gasita dupa 58 de zile de cautari disperate. Fata de 17 ani a trecut prin momente de coșmar: aceasta a fost rapita și agresata zile la rand de trei tineri romani, scrie ziarul Adevarul. Elena in varsta de 17…

