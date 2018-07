lauraadamache.ro: Tort Mimoza cu crema de vanilie si ananas

Tortul Mimoza, in ciuda simplitatii lui, este absolut delicios. In Italia se face de obicei pe 8 martie, cand femeile primesc in dar buchetele de mimoze, flori micute de culoarea soarelui. Acest tort a imprumutat numele florilor datorita faptului ca se orneaza cu miezul pandispanului… [citeste mai departe]