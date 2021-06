Tren, deraiat într-o localitate din Botoșani, din cauza unei vaci. Zeci de călători, preluați de alte trenuri Zeci de calatori au petrecut cateva ore in mijlocul campului, dupa ce trenul in care se aflau, personalul Interregio Iasi-Dorohoi, a lovit o vaca și deraiat. Incidentul a avut loc, joi, in dreptul localitati Hlipiceni, in momentul in care o vaca, aflata la pascut in apropierea caii ferate, a sarit in fata trenului de calatori. […] The post Tren, deraiat intr-o localitate din Botoșani, din cauza unei vaci. Zeci de calatori, preluați de alte trenuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Incidentul a avut loc in dreptul localitati Hlipiceni, joi, in momentul in care o vaca, aflata la pascut in apropierea caii ferate, a sarit in fata trenului de calatori. Conductorul nu a mai putut face nimic pentru a evita impactul cu bovina, astfel ca locomotiva a lovit-o in plin, corpul acesteia ajungand…

