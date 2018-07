Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Ministerului Sanatații din Turcia, 10 oameni au murit și 73 au fost raniți in accidentul feroviar petrecut in nord-vestul țarii, transmite Reuters. Trenul transporta 362 de pasageri. A deraiat intr-o zona in care pamantul s-a surpat dupa ploi puternice.

- Patru persoane si-au pierdut viata joi intr-o serie de violente, in sudul Turciei, in cursul vizitei unui deputat al partidului aflat la putere in campanie pentru alegerile de la 24 iunie, au anuntat media locale, relateaza AFP. O altercatie in care a fost implicat anturajul deputatului…

- Turcia va ataca taberele militantilor kurzi din muntii din nordul Irakului in Qandil, Sinjar si Makhmur daca guvernul Irakului nu va evacua zona, conform presedintelui Recep Tayyip Erdogan, scrie Reuters.Presa din Costa Rica anunța ce vor face autoritațile din țara lor, in privința Elenei…

- Un cutremur s-a produs marti in provincia Adiyaman, din sud-estul Turciei, soldandu-se cu ranirea a 39 persoane si cu avarierea mai multor cladiri, a informat de agentia de presa Anadolu, citata de Reuters. Potrivit Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), seismul cu magnitudinea…

