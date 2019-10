Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1F (E81) Cluj-Napoca – Zalau, pe raza localitații Topa Mica, județul Cluj, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. Circulația este oprita pe ambele sensuri. Conform reprezentanților…

- Traficul feroviar este intrerupt, joi dimineața, pe secția de cale ferata 901, Craiova-Pitești, dupa ce locomotiva unui tren de marfa s-a stricat, anunța Centrul Infotrafic.Locomotiva unui tren de marfa s-a stricat, joi dimineața, pe linia de cale ferata Craiova-Pitești, unde circulația trenurilor…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 (E60) Brașov – Ploiești, la kilometrul 157, pe raza localitații Timișu de Jos, județul Brașov, a avut loc o coliziune intre doua autoturisme. In urma impactului, o persoana a suferit leziuni grave, fiind in…

- Traficul pe Valea Oltului, in zona localitații Caineni, judetul Valcea, se desfașoara dirijat, pe un fir alternativ, marți, dupa un accident in lanț in care au fost implicate un TIR și patru mașini, anunța MEDIAFAX.Citește și: Ministrul Transporturilor ii raspunde lui Dan Barna cu un video…

- Un camion incarcat cu 2,5 tone de dulceața s-a rasturnat in aceasta seara pe Drumul Național 7. Accidentul a avut loc in zona localitații Blidar, conform reprezentanților IPJ Valcea. Autoritațile s-au deplasat imediat la fața locului. Din fericire nu au fost inregistrate victime. Traficul…

- Cinci persoane sunt ranite dupa ce o autoutilitara și un autoturism s-au ciocnit violent vineri, pe drumul național 1, in zona localitatii Vladeni din judetul Brasov, conform Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe DN1 Brasov – Fagaras, in zona…

- Traficul feroviar este blocat, miercuri seara, in județul Gorj, intre statiile Amaradia si Targu-Jiu, dupa ce locomotiva unui tren de marfa s-a stricat. Doua trenuri de calatori sunt afectate, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca circulatia…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN66 (E79), la kilometrul 164, pe raza localitatii Pui, judetul Hunedoara, a avut loc un accident rutier. Din primele cercetari, un vehicul a parasit carosabilul si s-a izbit de un gard de pe marginea drumului.…