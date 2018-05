Doua persoane au fost ucise si mai multe altele ranite in deraierea unui tren produsa in noaptea de miercuri spre joi in nordul Italiei, nu departe de Torino, au anuntat mass-media italiene.



Trenul a deraiat dupa ce a lovit un camion de mare tonaj oprit la un pasaj cu putin inainte de trecerea garniturii de tren si trei vagoane au sarit de pe sine in urma impactului, potrivit imaginilor canalelor de televiziune.



"La 23:20 (21:20 GMT), trenul regional 10027 Torino-Ivrea a lovit un camion greu care, dupa ce a rupt bariera la o trecere peste calea ferata, s-a…