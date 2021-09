Stiri pe aceeasi tema

- Un tren s-a defectat, luni, in stația de metrou Grivița, iar Metrorex anunța ca circulația pe Magistrala 4 este reorganizata, conform mediafax.ro. Potrivit Metrorex, de luni, de la ora 19:33, circulația trenurilor pe Magistrala 4 este reorganizata in urma defectarii unui tren in stația de…

- Trenurile de metrou pe direcția Pipera-Berceni au circulat fara oprire miercuri, 22 septembrie, prin statia Eroii Revolutiei. Metrorex a anunțat o avarie la alimentarea cu energie electrica a stației de pe Magistrala 2, in jurul orei 14. “Informam publicul calator ca astazi, 22.09.2021, incepand cu…

- Circulația este perturbata la metrou, dupa o defectiune tehnica pe Magistrala 2, la stația Piața Romana. Metrorex informeaza ca miercuri dimineața pe Magistrala 2, la stația de metrou Piața Romana, s-a...

- Metrorex anunta ca miercuri, la ora 10:05, la statia de metrou Piata Romana, ”s-a produs o defectiune tehnica”. ”Metrorex informeaza ca, astazi, 1 septembrie a.c, in jurul orei 10:05, pe Magistrala 2, la statia de metrou Piata Romana, s-a produs o defectiune tehnica. Echipele de interventie…

- Conform participanților la trafic, se circula cu greutate în acest moment. „În jurul orei 17.30, ISU Cluj a fost alertat prin SNAU 112 pentru a interveni la un accident rutier cu o victima, în Feleacu. Victima a…

- ”In cursul noptii, la ora 02.10, personalul CFR SA a finalizat lucrarile de remediere a deranjamentelor la linia de contact si a fost repus sub tensiune sistemul de alimentare cu energie electrica pe firul I, intre statiile Fetesti – Baraganu si pe trei linii din statia Fetesti. Astfel, de la ora 02:10,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca un autoturism si o motocicleta au fost implicate intr un accident, la kilometrul 239 pe DN 1 Fagaras ndash; Sibiu, in zona localitatii Beclean, judetul Brasov. Un pasager de pe motocicleta a suferit leziuni in urma impactului.…