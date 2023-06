Tren de marfă deraiat în Rusia în apropierea graniţei cu Ucraina Un tren de marfa a deraiat in Rusia in apropierea granitei cu Ucraina. Cincisprezece vagoane ale unui marfar gol au deraiat in regiunea Belgorod din sudul Rusiei, la granita cu Ucraina. Anuntul a fost facut a sambata seara de guvernatorul local. Acesta a adaugat ca nu exista deocamdata informatii despre cauzele accidentului, informeaza Reuters. „Conform informatiilor preliminare, nu exista victime”, a spus pe Telegram guvernatorul regiunii, Viaceslav Gladkov. Accidentul a avut loc in apropierea unei gari din districtul municipal Alexeievski, iar trenul era gol, a mai spus Gladkov. Reuters nu a… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

