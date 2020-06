Tren de călători oprit din cauza unei defecţiuni Un tren de calatori este oprit și are deja o intarziere de 70 de minute, dupa ce, in județul Gorj, in firul de contact s-a intrerupt tensiunea. Centrul Infotrafic al Poliției Romane informeaza ca circulația feroviara este oprita pe secția de cale ferata 202, intre stațiile Pietrele Albe-Strambuța, județul Gorj, intrucat este semnalata lipsa de tensiune in firul de contact. Un tren de calatori este oprit in stația CF Livezeni, acumuland o intarziere de 70 de minute. Nu sunt persoane ranite. Se estimeaza ca circulația sa se reia, in condiții normale, in 60 -75 de minute. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

