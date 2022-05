Tren cu călători, oprit de un cal la Sibiu Un cal a ramas blocat, sambata seara, intre șinele de cale ferata, in județul Sibiu. Un tren Regio a fost oprit in trafic pana cand pompierii au reușit sa elibereze calul. „Pompierii militari ai Punctului de lucru Avrig au fost solicitati sa intervina de urgenta pentru salvarea unui cal, ramas blocat intre sinele caii ferate […] The post Tren cu calatori, oprit de un cal la Sibiu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tren care venea de la Caracal a fost oprit in cursul noptii, aproape de localitatea Turnu Rosu, pana cand pompierii au reusit sa deblocheze un cal care si-a prins picioarele intre sinele caii ferate din zona, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- „Pompierii militari ai Punctului de lucru Avrig au fost solicitati sa intervina de urgenta pentru salvarea unui cal, ramas blocat intre sinele caii ferate din zona carierei de piatra din localitatea Turnul Rosu. La fata locului s-au mobilizat prompt doua echipaje de pompieri militari si un echipaj SMURD,…

- Un tren care venea de la Caracal a fost oprit in cursul noptii, aproape de localitatea Turnu Rosu, pana cand pompierii au reusit sa deblocheze un cal care si-a prins picioarele intre sinele caii ferate din zona, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- The websites of the Romanian government and other institutions were the target of a distributed denial-of-service (DDoS) attack on Friday morning, Romania’s Prime Minister Nicolae Ciuca said in a statement, according to Bloomberg. The attacks impacted the websites of Romania’s defense ministry, border…

- Primul președinte al organizației județene a USR Sibiu, Raluca Amariei, a fost aleasa in funcția de vicepreședinte a Alianței pentru Unitatea Romanilor (AUR), in urma congresului partidului din 27 martie, se precizeaza intr-un comunicat de presa al formațiunii politice, citat de turnulsfatului.ro. AUR…

- O persoana a murit și trei au fost ranite, luni, in urma unui accident de circulație care a avut loc pe DN 14, in zona localitații Slimnic, din județul Sibiu. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, traficul este intrerupt pe DN 14 Mediaș – Sibiu, in afara localitații Slimnic, județul Sibiu,…

- Un bazin cu 1.000 de litri de motorina s-a rasturnat dintr-o mașina chiar la iesirea dintr-o statie de carburanti din Tecuci. Combustibilul fusese cumparat de un barbat speriat de creșterea prețurilor la pompa. Pompierii au intervenit pentru a indeparta pericolul. Potrivit purtatorului de cuvant al…

- Vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, sosește vineri dupa-amiaza la București, dupa o vizita in Polonia, pe care o va efectua in cursul zilei de joi. Poliția le cere șoferilor sa evite DN 1, in intervalul orar 12:00 – 17:00, cand coloana oficiala se va deplasa pe Valea Prahovei. Poliția Capitalei…