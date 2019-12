Tren cu 54 de vagoane, în flăcări – Video CHIȘINAU, 16 dec – Sputnik. Un tren marfar cu 54 de vagoane a luat foc in mers. Pompierii au fost alertați, ieri, pentru a interveni in apropierea localitații Vulcanești din UTA Gagauzia. Potrivit unui comunicat al IGSU, marfarul circula pe ruta Basarabeasca – Etulia și tracta 54 vagoane incarcate cu cereale. Focul a fost localizat in scurt timp. Chiar și așa a fost afectata secțiunea motorului, dar și 30 % din suprafața locomotivei. Potrivit informațiilor oferite, vagoanele cu marfa nu au fost afectate. Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmeaza a fi stabilite. In… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

