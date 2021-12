Tren blocat între Izvorul Mureș și Izvorul Olt Vremea nefavorabila a generat caderi de copaci pe linia de tensiune pe locomotiva trenului R 4504 care staționeaza, in cursul dimineții de 28 decembrie 2021, de la ora 5:30 intre stațiile Izvorul Mureș și Izvorul Olt, anunța CFR SA. In tren se mai afla șapte calatori. De asemenea, este afectata circulația a inca 5 trenuri (4503, 407, 4501, 4506 și 366) care staționeaza in garile adiacente, pana la redeschiderea circulației. Personalul de intervenție al Regionalei CF Brașov și doua drezine pantograf se afla la fața locului și intervin pentru asigurarea gabaritului și repunerea sub tensiune a liniei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Traficul feroviar este oprit temporar, pe raza Sucursalei Regionale CF Brașov, intre Izvorul Mureșului și Izvorul Olt, din cauza fenomenelor meteorologice severe, care au produs caderea copacilor pe linia de contact, provocand lipsa tensiunii, anunța CFR Calatori.

- In cursul dimineții de 28 decembrie 2021, vremea nefavorabila a generat caderi de vegetație pe locomotiva trenului R 4504 care staționeaza de la ora 5:30 intre stațiile Izvorul Mureș și Izvorul Olt, anunța CFR SA

