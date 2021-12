Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii pun garduri pentru a delimita protestatarii care se indreapta spre Piața Victoriei.„15.000 de oameni in strada la toate intrarile. Protestul s-a terminat, ne mutam la Guvern la domnul Ciuca, el vrea sa-și asume raspunderea pe certificatul verde. Respingem aceasta cale de a impune fara vot.…

- Au aparut primele reacții la protestul CFR. Conducerea companiei a anunțat, intr-o conferința de presa, ca greva CFR este ilegala, iar consecințele sunt deosebit de grave. Este un protest pe care nu și-l asuma nimeni, dar care aduce prejudicii enorme economiei naționale. Alexandru Ioan Simu, directorul…

- Un drum care duce spre o zona turistica a fost blocat de mai mulți copaci. Jandarmii din cadrul Postului Montan Campul lui Neag au acționat pentru deblocarea Drumului Național 66 A spre zona turistica Campușel. „In urma unor copaci cazuți pe carosabil, drumul mai sus menționat a fost blocat, inclusiv…

- CFR Infrastructura a anuntat ca a modernizat linia de cale ferata cu ajutorul sistemului european de management al traficului Feroviar (ERTMS). Astfel, trenurile de calatori pot circula cu o o viteza maxima de 160 km/h si cele de marfa cu 140 de km/h. Aproximativ 166,7 kilometri au fost modernizati.…

- Un grav accident rutier a avut loc cu doar cateva zeci de minute in urma, la Roșiori de Vede. Tragedia de proporții s-a soldat cu moartea a doua persoane. Totul s-a intamplat cu puțin timp in urma, pe Drumul European 70, la intersecția cu DJ612. Momentan, traficul rutier este blocat in acea zona.

- Un incendiu a izbucnit, vineri seara, la trenul de aterizare al unui avion care a sosit pe Aeroportul International ”Avram Iancu” din Cluj-Napoca. ”Un avion cu incendiu la trenul de aterizare a aterizat pe pista Aeroportului international din Cluj-Napoca. Incendiul a fost lichidat de catre SPSU. Au…

- Un avion la care izbucnise un incendiu la trenul de aterizare a aterizat, vineri seara, la Aeroportul International din Cluj-Napoca. Pasagerii sunt evacuati. ”Incendiul a fost lichidat de catre SPSU. Au fost dislocate forțe și mijloace din ISU Cluj. Toți pasagerii se evacueaza normal. Momentan…

