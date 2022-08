Stiri pe aceeasi tema

- Da, știu foarte bine, la ce gura bogata a devenit de cand cu noua cucerire și Alin Mastan, ministrul de Interne se poate aștepta la orice și din partea inspectorului general al Jandarmeriei Romane. Numai ca șeful IGJR pare atras in ultima vreme mai mult de noua sa cariera de ”Inima Zburdalnica” a jandarmerițelor…

- Publicam astazi o prima parte din convorbirile nu doar halucinante, dar și absolut alarmante din punct de vedere al securitații naționale, dintre șefii Serviciului de Protecței și Paza. Atat intre ei, cat și cu angajați ai Guvernului Romaniei sau ai altor instituții vitale pentru statul roman, precum…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu a dezvaluit care este adevarul din spatele fotografiilor de pa paginile de socializare cu ea și noul ei iubit. Vedeta susține ca i s-au spart conturile de socializare și nu ea este cea care posteaza. Iata declarațiile exclusive ale vedetei!

- Joi, 7 iulie a.c., purtatorii de cuvant ai Jandarmeriei Romane, Politiei Romane, Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, Politiei de Frontiera si Agentiei Nationale Antidrog vor sustine o declaratie de presa, in Constanta, avand ca tema masurile luate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne…

- Dupa cum relateaza ziarul Castelli Notizie.it intr-un articol, o fetița de doi ani a salvat, fara sa știe, casa și bunurile familiei de hoți. Zilele trecute, la primele ore ale dimineții, pe cand mama copilei și-a insoțit un alt copil la o tabara de vara, ea a ramas acasa cu sora mai mare, in varsta…

- Anamaria Cristina Cojocia și Ilenuța G. sunt doar doua dintre ieșencele care ii aduc acuzații lui Sinan Ordek. Barbatul, care este cetațean turc, ar fi imprumutat bani de la acestea, sub pretextul ca are nevoie de ei pentru afacerea pe care o desfașoara. Femeile nu și-au mai vazut banii inapoi nici…

- Twitter Inc a declarat vineri ca perioada de așteptare in conformitate cu legea HSR pentru achiziția in valoare de 44 de miliarde de dolari a firmei de social media de catre Elon Musk a expirat, anunța Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…