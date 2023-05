Stiri pe aceeasi tema

- Treisprezece presupusi baroni ai drogurilor, banuiti ca sunt responsabili ai Cartelului Balcanilor care a expediat in Europa mari incarcaturi de cocaina provenind din America de Sud, au fost arestati joi in Serbia, a anuntat politia.

- Grupul Burbank, California, a generat venituri de 21,8 miliarde de dolari in cel de-al doilea trimestru al anului sau fiscal esalonat (octombrie pana in septembrie), in crestere cu 13% fata de an, potrivit unui comunicat publicat miercuri. In primele trei luni ale anului, Disney a pierdut patru milioane…

- Zeci de ieseni sunt prezenti in Piata Unirii, unde se desfasoara Retro Parada Primaverii 2023, organizata de Retromobil Filiala Iasi cu ajutorul Primariei Iasi si al sponsorilor Cafeneaua Piata Unirii, MAG Automobile, Hotel Unirea si Prima Construct. Sunt expuse 60 de automobile si motociclete istorice fabricate…

- FOTO: Școala de Dans “Chirila” Alba Iulia s-a remarcat la Viena Dance Festival Școala de Dans “Chirila” din Alba Iulia a fost reprezentata cu brio la unul dintre cele mai mari concursuri de dans modern din Europa, Viena Dance Festival, competiție care a adus la start peste 1000 de copii și tineri din…

- Trei bunicuțe dintr-un sat aproape de Cluj-Napoca au transformat un vechi obicei meștesugaresc intr-o mica afacere de succes, care are desfacere in marile țari din Europa și chiar in Statele Unite ale Americii.

- Serbia se afla in prezent literalmente intre ciocan și nicovala in contextul obiectivelor urmarite de țarile occidentale și Rusia. Acest lucru a fost declarat de președintele sirb Aleksandar Vucic la postul de televiziune Prva. Șeful statului sirb a menționat ca, din cauza viitoarelor alegeri din 2024…