Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii despre cazul care, ieri, a captat intreaga atenție publica. Un numar de 13 membri ai clanului de interlopi Duduianu, din Capitala, sunt urmariți penal pentru ca au șantajat și talharit mai mulți intepreți de muzica de petrecere. Printre victimele Duduienilor se afla Florin Salam și Nicolae…

- Noua persoane au fost retinute marti seara de politisti, in dosarul penal in care mai mulți membri ai temutului clan Duduianu sunt acuzați ca ar fi talharit cantareți de manele. Sub amenințari, victimele au fost puse inclusiv sa cante gratis la diferite evenimente din Capitala, arata anchetatorii. Paguba…

- Noua persoane au fost retinute marti seara de politisti, in dosarul penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de talharie si santaj, informeaza Politia Capitalei. Este vorba despre interlopii din clanul Duduianu, care l-au batut pe Florin Salam, dar și pe alți maneliști,…

- Averea lui Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a crescut luni cu 13 miliarde de dolari, acesta fiind cel mai mare salt pentru o persoana, intr-o singura zi, de la crearea indicelui Bloomberg Billionaires.Acțiunile Amazon.com Inc. au crescut cu 7,9%, cea mai mare valoare din decembrie 2018, pe fondul…

- Procurorii bucureșteni au deschis un dosar penal dupa ce au primit mai multe plangeri legate de emisiunea online a Danei Budeanu. Designerul este acuzat ca in urma cu 3 luni a instigat barbații la violența impotriva femeilor.

- Este vorba despre un dosar la parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3, in acest caz urmeaza sa fie audiat iubitul Margheritei, cat si artista. In presa au aparut mai multe imagini in care se observa cum barbatul lovea maimuta familiei. Citeste si: Margherita de la Clejani, reactie socanta…

- Procurorul din Los Angeles a anuntat ca miile de manifestanti arestati in ultimele zile pentru incalcarea restrictiilor de circulatie nu vor fi urmariti penal, daca nu au comis furturi, acte de vandalism sau violenta, relateaza marti AFP, titreaza Agerpres. Este vorba de o asa-zisa “abordare nepunitiva”…