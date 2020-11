Stiri pe aceeasi tema

- In urma unor actiuni desfasurate de politistii de frontiera aradeni pe linia migratiei ilegale, in ultimele 24 de ore, au fost depistati 43 de cetateni din Siria, Irak si Afganistan, care au incercat sa iasa ilegal din tara pe la frontiera cu Ungaria, majoritatea ascunsi in mijloace de transport. Soferii…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat doua grupuri formate din unsprezece cetateni afgani care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, fie ascunsi intr-un autocamion, fie incercand sa treaca neobservati printre coloana de automarfare.…

- Noua cetateni din Afganistan au fost depistati de politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecerea a Frontierei Nadlac II și I ascunsi in doua automarfare incarcate cu seminte de floarea soarelui, respectiv saci cu orez. Tinerii, solicitanti de azil in Romania, au incercat sa treaca ilegal…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecerea a Frontierei Nadlac II – judetul Arad au depistat zece cetateni din Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare incarcate cu saci cu carbune artificial,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecerea a Frontierei Nadlac II si Varsand au depistat cinci tineri din Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare incarcate cu material lemnos, respectiv textile. In…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Bors II si Nadlac II au depistat 17 cetateni din Afganistan si Pakistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare incarcate cu marfuri diverse. * In data de 05.11.2020,…

- Polițiștii de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac – Nagylak, județul Arad, au gasit 14 cetațeni turci ascunși intr-un camion care transporta pește. Aceștia intenționau sa iasa ilegal din Romania pentru a ajunge intr-o țara din vestul Europei. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, polițiștii…