Trei rețete de mâncare gustoasă fără sare Puțini romani sunt cei care știu ca prea multa sare poate duce la hipertensiune arteriala, boli de inima și accident vascular cerebral. De asemenea, poate provoca pierderi de calciu. Exista și efecte pe termen lung ale consumului de prea multa sare. Cancerul poate fi unul dintre efectele pe termen lung. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Gherzan: „Romania trebuie sa devina capabila sa-și asigure mancare din producția și resursele proprii!” Ideea vehiculata de catre unii dintre guvernanți privind o eventuala inghețare a prețurilor la alimente ar fi bine de pus in practica, dar este o soluție pe termen scurt, considera Catalin…

- Albert Balint, alias „Bebe al lui Sile Camataru”, este cu un pas in afara penitenciarului, dupa ce instanța a decis sa-i scada din pedeapsa de trei ani perioada petrecuta in arest, in Germania.

- Unul dintre cele mai populare jocuri de cazino, video pokerul, este disponibil in mai toate cazinourile online. Fie ca ești pasionat de slotul, blackjack sau dice roll , daca ești un gambler amator, trebuie sa incerci macar o data jocul de video poker online. Acest joc de cazino nu doar ca este distractiv,…

- Bolnavii de COVID raman cu sechele dupa ce s-au vindecat, iar formele mai grave le fac cei nevaccinați. In Romania, restricțiile anti-COVID s-au transformat in recomandari. Cu toate acestea, medicii atrag atenția ca virusul continua sa faca victime. Specialiștii in sanatate susțin ca SARS-CoV-2 este…

- Uniunea Europeana trebuie sa depuna eforturi pentru a taia toate legaturile economice cu Rusia din cauza razboiului sau „criminal” din Ucraina, a declarat luni ministrul german de Finanțe Christian Lindner, dar a pus la indoiala un embargo imediat asupra importurilor de gaze rusești.

- Daca ai pofta de o mancare sanatoasa de post, dar care se prepara și foarte rapid, atunci pilaful de orez cu ciuperci e cel mai potrivit. Acesta se face foarte simplu și ai nevoie de puține ingredient.

- ”Uber a primit o licenta de operator de vehicule private de inchiriat la Londra pentru o perioada de doi ani si jumatate”, a declarat sambata un purtator de cuvant al Transport for London, intr-un comunicat. Acordarea licentei pune capat unor discutii de ani de zile cu agentia, care a revocat de doua…

- Ministerul Afacerilor Externe din Bulgaria a anuntat vineri intr-un comunicat ca a declarat 10 diplomati rusi "personae non gratae" si le-a dat termen 72 de ore sa paraseasca tara, informeaza Reuters si AFP citate de Agerpres.