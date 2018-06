ROBOR la trei luni creste in fiecare zi: A ajuns la 3,14%

Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat marti piata interbancara la 3,14% pe an, de la 3,13% cat era luni, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare mai mare a ROBOR la trei luni a fost inregistrata… [citeste mai departe]