Stiri pe aceeasi tema

- Astrologii au dezvaluit care sunt cele cinci semne zodiacale ce vor avea parte de surprize neplacute in noaptea de Anul Nou. Revelionul nu va aduce vești bune pentru nativii nascuți in aceste zodii. Vor incepe astfel anul 2024 cu pasul stang. Afla in randurile de mai jos despre cine este vorba. Horoscop…

- Finalul de an va veni cu probleme pentru anumite zodii, astfel ca trebuie sa se aștepte la un inceput de an 2024 mai zbuciumat. Vestea buna este ca problemele vor fi depașite cu bine, chiar daca la prima vedere le vor afecta emoțional. Ceea ce urmeaza in anul 2024 le va face sa uite de tot ceea…

- Trei zodii din horoscop primesc vești proaste pentru sarbatorile de iarna. Ele vor avea parte de momente de coșmar in acest an și vor intra in 2024 cu stres și clipe grele. Oamenii din jurul lor le vor strica sarbatorile de iarna și vor fi nerabdatoare ca totul sa se termine.

- Surprize mari pentru trei zodii din horoscop! Nativii vor avea parte de mult noroc in dragoste in perioada urmatoare. Dupa momente in care au crezut ca acest lucru nu se va mai intampla, trei zodii vor fi surprinse de ceea ce urmeaza sa se intample.

- Am fost in weekend in doua supermarketuri din Zalau, intamplarea a facut sa ajung in zona cu produse de carne și era coada mare. Am intrebat persoanele care așteptau la rand ce se intampla și ce așteapta. Mi-au raspuns ca vor sa cumpere carne de porc și de vita pentru sarbatorile de iarna și pentru…

- Luna noiembrie este perioada in care cele mai mari dorințe, inclusiv cele care par imposibile, pot sa devina realitate. Așa ca, trei zodii au șansa de a-și schimba viața, fie ca este vorba despre a incepe o noua relație sau de a lua decizii radicale in ceea ce privește planul financiar.

- Amendamentele legii pensiilor speciale vor fi adoptate in doua saptamani. Referitor la reacția CCR, Premierul „se așteapta la orice” Amendamentele legii pensiilor speciale vor fi adoptate in doua saptamani. Referitor la reacția CCR, Premierul „se așteapta la orice” Premierul Marcel Ciolacu, presedintele…

- Inca se așteapta Legea pensiilor speciale. Comisia Europeana a pus cateva condițiiSpecialiștii Comisiei Europene cer Puterii sa amendeze reforma pensiilor speciale astfel incat impozitarea sa fie mai mare, sa modifice formula de calcul pentru pensionare, dar și sa elimine aspectele clar neconstituționale.…