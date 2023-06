Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare zodie in parte din Horoscop este diferita in felul ei. Nu este de mirare ca sunt unele zodii de care ar trebui sa te ferești, iar asta pentru ca acești nativi vin cu energie cu energie negativa, necazuri și griji. Ce zodii iți pot strica starea de bine cu problemele lor și care sunt cele ce…

- Indiferent in ce parte a lumii traiești, Solstițiul este o zi extrem de sensibila in care ne putem simți mai in ton cu energiile din jurul nostru.De asemenea, se crede ca in Solstițiu, valul dintre aceasta lume și dimensiunile superioare este cel mai subțire, permițandu-ne sa accesam cu mai multa ușurința…

- Ziua in care puteți incepe treptat și incet sa va puneți in aplicare proiectele, mai ales cele profesionale. Orice vis poate fi realizat daca este demarat astazi; principalul lucru este sa nu vorbești despre asta in conversațiile cu oamenii, nu doar cu strainii, ci și cu cei apropiați ție. Astazi, 19…

- Astrologii au dezvaluit care sunt cele trei cupluri de zodii care nu se suporta. Indiferent cat de mult lupta, pana la urma partenerii din aceste semne zodiacale ajung sa se desparta. Nu le este deloc ușor sa se ințeleaga, cautand mereu motiv de cearta. Afla in randurile de mai jos daca te afli intr-o…

- Exista multe opțiuni pentru petrecerea mini-vacanței de 1 Mai, in funcție de preferințele și interesele tale. Poți alege destinații atipice, locuri pitorești sau chiar rezervații naturale, daca vrei sa ieși din tipar. Indiferent de opțiunea pe care o alegi, asigura-te ca o planifici in avans pentru…

- Alegerile inteligente legate de banii proprii te pun la adapost de problemele uneori foarte dificil de depașit. Exact pentru acest motiv este important sa știi care sunt cele mai frecvente greșeli financiare, pentru ca, in acest fel, pot fi evitate. Buna gestionare a banilor nu este foarte complicata,…

- Trei zodii din horoscop vor trece printr-o mare dezamagire la finalul primaverii, despre care sperau sa nu se intample. Indiferent daca vor fi parasiți de persoana iubita sau succesul va sta departe de ei, dezamagirea va fi mai mare decat și-ar fi dorit.

- Companiile din Romania considera ca masurile de plafonare a pretului la energie nu si-au atins scopul pentru consumatori, arata un studiu realizat de compania EY, peste 75% dintre respondenti declarand ca au avut probleme in recuperarea sumelor compensatorii de la buget, respectiv intr-un interval de…