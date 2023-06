Stiri pe aceeasi tema

- Exista o incompatibilitate atat de profunda intre anumite semne zodiacale, incat ai putea crede ca la mijloc sunt lucruri ... necurate. Daca unii nativi se ințeleg perfect cu anumite semne zodiacale, cu alții sunt intr-un conflict permanent, care poate dezlanțui sentimente dintre cele mai negative.

- Astrologii Click! au vești proaste pentru nativii din trei semne zodiacale: dificultați in dragoste, probleme la munca sau dispute cu prietenii. Sunt cele mai ghinioniste zodii in saptamana 8-15 mai.

- Iubirea este un sentiment complex și imprevizibil care a fost subiectul a nenumarate povești, cantece și poezii de-a lungul istoriei. Cu toate acestea, pentru unele persoane, gasirea iubirii poate parea imposibila. In astrologie, exista anumite semne zodiacale despre care se crede ca nu au noroc niciodata…

- Bolt anunța un program internațional de 2,5 milioane de euro pentru a incuraja cat mai multe femei sa devina conducatoare auto pe platformele de ride-hailing. In Romania, Bolt a lansat anul trecut categoria Women for Women, care a dus la o creștere cu 30% a numarului de femei șofer pe platforma și cu…

- Astrologii susțin ca cei mai puternici oameni s-au nascut sub aceste semne zodiacale. Iata care sunt nativii ce au fost inzestrați atat cu putere fizica, cat și o capacitate emoționala peste medie.

- Doua zodii se vor bucura de bani și belșug, pana la sfarșitul acestei primaveri, aceștia pot scapa de multe probleme și pot sa-și vada visele cu ochii. Sunt doua zodii care se bucura de mulți bani in urmatoare perioada, iar pana la vara pot spune ca au dat lovitura. Nativii vor primi o marire de salariu…

- Unele semne zodiacale sunt profesioniste in a face elemente palpitante in dormitor. Creativitatea lor nu cunoaște limite atunci cand vine vorba despre placere. Pentru ei nu exista subiect tabu in dormitor și au mereu o atitudine pozitiv fața de noutați, acceptand pasiunea in toate formele ei.

- Horoscopul saptamanal vine cu vești bune pentru fiecare zodie in parte. In timp ce unele semne zodiacale iși fac planuri privind banii, alte semne zodiacale se concentreaza pe relații. Citește horoscopul saptamanal pentru 3-9 aprilie 2023 pe a1.ro și vezi ce-ți rezerva astrele.