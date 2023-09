Stiri pe aceeasi tema

- Trei zodii vor avea o toamna de vis! Nativii se vor bucura de bani, motive de fericire și vor avea parte de iubire. Pentru ei lucrurile vor decurge exact așa cum și-au dorit pana acum, iar momentele la care au visat vor deveni realitate. Iata ce le-au rezervat astrele pentru noul sezon!

- In luna aceasta, patru zodii se pregatesc sa inceapa un nou și fascinant capitol in calatoria lor personala. Fie ca este vorba de aventuri romantice, realizari profesionale sau cautari interioare profunde, aceste zodii se afla in centrul unei transformari semnificative, ghidate de mișcarile astrale…

- Un suflet zbuciumat, imparțit intre dragoste, arta și patimi, dar care a lasat in urma sa o comoara neprețuita, lui fiindu-i dedicat un capitol important al istoriei literaturii romane. A fost casatorit de mai multe ori, ultima partenera fiind și marea iubire a lui Nichita Stanescu. Peste doua decenii…

- Unii nativi au darul de a gasi soluții la toate problemele care apar și sunt renumiți ca nu se dau in spate de la munca.Aceasta inseamna ca știu sa ceara, ca știu sa ofere, ca lasa in viața celor din jur o amprenta frumoasa, o ușa deschisa, gata oricand sa fructifice o noua oportunitate alaturi de oamenii…

- De-a lungul timpului, astrele ne-au rezervat atat lucruri bune cat și mai puțin bune. Se pare ca, una dintre zodii nu-și va gasi niciodata fericirea. Insa, astrologii susțin ca mai exista și cateva execpții. Afla, din randurile de mai jos, care este zodia care va fi nefericita. Zodia predestinata sa…

- Astrele vin cu vești proaste pentru trei zodii din horoscop. Ele nu pot sa iși gaseasca sufletul pereche, iar orice relație incep, se termina cu lacrimi și suferința. Nativii nu pot sa renunțe la orgoliul personal, iar acest lucru vine cu o mulțime de probleme pe plan sentimental. Deși au toate calitațile…

- Doar trei zodii din horoscop vor trai momente de neuitat și se vor indragosti in urmatoarea perioada. Nativii iși vor gasi sufletul pereche și se vor ințelege de minune cu partenerul. Urmeaza o perioada plina de reușite și impliniri. Iata care sunt nativii norocoși!

- Sunt momente extrem de grele pentru cetațenii italieni. In urma cu puțin timp, Silvio Berlusconi s-a stins din viața, la spitalul San Raffaele din Milano, la varsta de 86 de ani. Cine a fost marea iubire a fostului premier italian. Totul despre viața personala a lui Silvio Berlusconi.