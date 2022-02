Stiri pe aceeasi tema

- La data de 1 februarie a.c., in jurul orei 22.25, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca pe DJ 107P, la km 3+700 m, in afara localitații Someșul Cald, o bucata din balustrada barajului ar fi rupta. Din primele verificari efectuate de polițiști la fața locului a reieșit…

- Luni, 31 ianuarie, ora 11.45, in timp ce conducea autoutilitara pe DC 209J, in localitatea Clit, in dreptul unui imobil, un barbat de 21 de ani din comuna Ciurea a patruns pe sensul opus de mers intrand in coliziune cu autoturismul condus regulamentar de un barbat de 50 de ani din comuna Sucevița. Din…

- Un barbat in varsta de 48 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la locuinta sa la data de 29 ianuarie a.c., insa nu s-a mai intors. Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dosar penal pentru un barbat din Campeni care și-a amenințat iubita: A fost emis și un ordin de protecție Dosar penal pentru un barbat din Campeni care și-a amenințat iubita: A fost emis și un ordin de protecție La data de 28 ianuarie 2022, in jurul orei 16,30, polițiștii din Campeni au intervenit la…

- Rona Hartner, in varsta de 48 de ani, este pregatita sa iubeasca din nou, la un un an de la divorțul de Herve. Artista a reușit sa lase in urma povestea de dragoste pe care a trait-o cu Herve și sa acorde o noua șansa iubirii, noteaza click.ro. In urma cu un an, Rona Hartner […] The post Rona Hartner,…

- Simona Halep a facut pasul spre optimile "WTA Melbourne Summer Set 1" dupa o victorie fara mari batai de cap contra jucatoarei Destanee Aiava (316 WTA, venita din calificari). La finalul partidei, Simona a vorbit despre urmatorul duel din competiție, cel împotriva compatrioatei Gabriela…

- Anul 2021 a fost unul dificil, afirma Dan Stroe, primarul comunei Bradu, dar edilul crede ca și anul viitor se prefigureaza a fi unul greu. „Anul 2021 a fost extrem de greu, marcat de pandemie, in care s-au resimțit din plin și efectele economice negative ale anului 2020, care s-au reflectat și in plan…

- Andreea Antonescu este pregatita sa iși deschida inima din nou in fața unui barbat?! Vedeta a trecut printr-un mariaj eșuat, de unde a rezultat și o fetița, insa asta nu a facut-o sa iși piarda increderea in ea, dar mai ales intr-o poveste de dragoste, așa ca in cele mai frumoase basme. Deși se afirma…