- Doi actori din serialul „Adela”, difuzat de Antena 1 in fiecare joi, au confirmat ca se iubesc. Vestea a venit ca o mare surpriza, avand in vedere ca in productia de succes a „antenistilor” cele doua personaje se urasc de-a binelea. Vlad Gherman și Oana Moșneagu formeaza un cuplu. Cei doi actori din…

- O casa din localitatea Bulboaca, raionul Briceni a fost cuprinsa de flacari. Apelul la Serviciul 112 a fost inregistrat ieri, 21 decembrie, la ora 20:09, iar pentru lichidarea arderii, la fața locului au intervenit doua echipe de pompieri.

- Simona Gherghe a dezvaluit intr-un interviu cand va incepe noul sezon Mireasa. Prezentatoarea TV se pregatește pentru marea finala a emisiunii, care va avea loc pe 19 decembrie.Cuplul caștigator va pleca acasa cu marele premiu de 40.000 de euro. Simona Gherghe a anunțat ca sezonul 5 al emisiunii Mireasa…

- Explozie puternica in Italia. Bilanțul victimelor a crescut la patru morți Explozie puternica in Italia. Bilanțul victimelor a crescut la patru morți O scurgere uriașa de gaz a provocat o explozie care a dus la prabușirea a trei case și la avarierea altor trei, in comuna Ravanusa, Sicilia. Patru persoane…

- Raluka, una dintre cele mai puternice voci feminine din Romania, cu un timbru vocal inconfundabil, jurat la show-ul muzical „Superstar”, lanseaza piesa “Acum”, impreuna cu HaHaHa Production. Este vorba despre o piesa de dragoste sub forma unui ultimatum, acum ori niciodata. „Acum ” este o piesa de…

- In zodiac exista 4 femei a caror iubire pur și simplu este toxica pentru partenerii lor. Cum este posibil acest lucru? Ei bine, caracteristicile lor le fac sa fie niște femei extrem de pretențioase, uneori dure, alteori seducatoare. Clar este ca provoaca dependența, iar barbații care se indragostesc…

- Mihai Onila, in varsta de 50 de ani, este mai indragostit ca niciodata de femeia care l-a ajutat sa treaca peste divorțul prin care a trecut. Cei doi s-au logodit și urmeaza ca in curand, sa faca pasul cel mare. Laura Dragan este logodnica fostului membri al trupei AXXA. Mihai Onila și-a refacut viața…

