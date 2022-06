Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru doua zodii din horoscop! Nativii acestor zodii se vor confrunta cu probleme de sanatate și vor avea parte de foarte mult stres la locul de munca. Vor renunța la proiecte din cauza agitației, dar și a presiunii din ultima perioada și vor avea nevoie de o pauza indelungata.

- Vești proaste pentru doua zodii din horoscop! Nativii acestei zodii vor trece prin momente dificile și vor decide sa se separe de partenerul lor de viața. Acești nativi vor avea mult de suferit și vor avea parte de momente triste.

- Pentru patru zodii, luna iunie va fi o luna foarte buna din punct de vedere financiar. Acești nativi urmeaza sa primeasca vești bune de la locul de munca, deoarece vor primi un salariu mult mai mare. Iata care sunt aceste zodii și afla daca ești norocosul.

- La jumatatea lunii februarie a fost adoptata o lege pentru pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate care prevede introducerea unui nou tip de concediu medical platit incepand cu aceasta…

- O dezbatere mai puțin obișnuita a avut loc pe Fox News, unde comentatorul politic american Tucker Carlson a spus care ar putea fi „sfarșitul barbaților”. Comentatorul politic, care este și gazda emisiunii Tucker Carlson Tonight, a discutat despre „bijuteriile” barbaților, care conțin tot mai puțin testosteron.…

- Vești proaste pentru o anumita categorie de pensionari romani! Casa de Pensii cere de urgența returnarea unor sume de bani. Situația a ieșit la iveala in urma cercetarii dosarelor, realizata de mai mulți specialiști. In urma erorii, statul roman va recupera o importanta suma de bani. Citește mai multe…

- Acești nativi sunt norocoșii zodiacului in ceea ce privește anul 2022. Daca pana acum nu au aparut schimbari prea importante in viața ta, ar trebui sa te ții bine, deoarece viața ți se va schimba radical in urmatoarele luni. Iata despre ce nativi este vorba și de ce vor fi cele mai fericite zodii in…

- Ai avut de nenumarate ori parte de liniște sufleteasca in viața și crezi ca nu va aparea niciodata neliniștea? Ei bine, va veni o perioada in care nu veți avea nici macar puțina liniște in viața.