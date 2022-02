Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe discuții in contradictoriu au avut loc, joi, in cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Turda. Marul discordiei a fost reprezentat de banii dați de primarie catre clubul de fotbal Sticla Arieșul Turda.

- Astrologii vin cu noi detalii pentru cele 12 nativi ai horosocopului in dreptul sectorului amoros. Care este zodia care nu se teme sa dea frau placerilor carnale? Unul va uita total ca are un partener acasa și ca se bucura de o relație stabila. Zodii care vor fi infidele in 2022 Barbați Berbec – Ei…

- Horoscopul Anului Nou 2022. Conform horoscopului periodic 2022, Noul An care se apropie va fi extrem de generos pentru multe semne zodiacale, care se afla pe axul cel bun. In vremurile care vin, oamenii din aceste semne au o mare posibilitate de succes in diverse sectoare ale vieții, iar visele lor…

- Scandal imens intre un actor din „Singur acasa” și iubita sa. Barbatul s-a certat cu partenera lui, devenind violent intr-un timp foarte scurt. El a fost arestat dupa ce femeia a fost sugrumata intr-o camera de hotel. Ce actor din „Singur acasa” a fost violent cu iubita lui David Retray, actorul care…

- Unele semne zodiacale sunt atat de sincronizate, de armonioase, incat ne intrebam care e secretul lor. Cu toate acestea, exista cateva perechi de semne zodiacale care se cearta precum pisicile și cainii și pot fi vazute tragandu-se de par la propriu. Așadar, iata 7 perechi nefericite de semne zodiacale…

- Exista anumite zodii pentru care luna decembrie o sa fie foarte grea din toate punctele de vedere, tocmai pentru ca ele mai au cateva lecții de invațat.LeuSe pare ca luna decembrie nu este despre tine, Leule. Pe parcursul acestei luni, nu vei putea fi mulțumit/a nicicum și vei avea impresia ca toata…

- Cearta serioasa in Catedrala Episcopala din Baia Mare. O ședința a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare a degenerat intr-un circ total. Președintele Consiliului Județean a fost prezent, dar a plecat in toiul discuțiilor, fiind suparat de discursul primarului. Pe ordinea de zi de astazi a fost…

- Vineri, 19 octombrie 2021, va fi o zi liniștita pentru majoriatatea semnelor zodiacale. In vreme ce mulți nativi vor gasi fericire in sanul familiei și brațele persoanelor iubite, alții vor avea succes in plan fnanciar. Afla de pe a1.ro ce spune horoscopul pentru fiecare zodie in parte.