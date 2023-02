Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO HOROSCOP 23-29 ianuarie: Mai multa fericire in viața fiecarei zodii, dupa 27 ianuarie. Schimbari cu ecou pe termen lung Horoscop saptamana 23-29 ianuarie: In aceasta saptamana avem un aspect care poate aduce mai multa fericire in viața fiecarei zodii, dupa 27 ianuarie. Creșterea vibrației, creșterea…

- BerbecFinalul acestei saptamani iti aduce spor in treburile casnice. Ocupa te de curatenii generale, reparatii curente in special la sursele de apa si amenajeaza casa pentru musafiri. Relatiile familiale sunt umbrite, astfel ca dialogurile sunt anoste si conflictuale. Se incheie o etapa domestica, atat…

- Berbec Dialogurile cu persoanele din anturajul apropiat sunt fructuoase, dar punctate si cu note amuzante. Temele abordate astazi vizeaza personalitatea ta, modul de imbunatatire al acesteia si al felului in care reactionezi in fata evenimentelor cotidiene. Ia aminte la ce ti se spune si bucura te ca…

- Anul 2023 vine la pachet cu mai multe eclipse care vor sta la baza unor ample schimbari, dar și cu mișcari retrograde ale planetelor. Totuși, prezinta fiecarei zodii diverse oportunitați de a-și transforma visele in realitate.

- BerbecAi nevoie de odihna si meditatii interioare in prima parte a saptamanii. Tine cont de nevoile organismului tau si ingrijeste te pe indelete. Este o perioada delicata in privinta sanatatii, astfel ca ar fi bine sa urmaresti atent semnalele organismului si sa iei masurile necesare. Evita eforturile…

- Berbec Planificarea bugetului familiei sau a celui din sfera profesionala reprezinta temele principale si astazi. Totodata poti achita facturi, taxe, impozite sau servicii personale. Este bine sa analizezi bine lucrurile inainte de a face investitii majore cu efecte pe termen lung. Exista oameni in…

- BerbecAr fi bine sa te ocupi de treburi de rutina, atat la serviciu, cat si acasa. Elanul de a munci este diminuat, astfel ca sefii si colegii iti pot reprosa faptul ca nu ai finalizat la timp diverse chestiuni profesionale. Pe de alta parte, sanatatea fiind vulnerabila, ia ti masuri de precautie si…

- BerbecSambata este bine sa ti finalizezi treburile de rutina, atat in plan personal, cat si in cel profesional. Alcatuieste planuri in acest sens, astfel incat in urmatoarele patru saptamani sa ti fie comod sa desfasori activitatile programate. Insa, fereste te de excese si de a vorbi prea mult despre…