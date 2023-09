Stiri pe aceeasi tema

- Toamna 2023 este a lor! Doua zodii din Horoscop vor avea succes pe toate planurile și vor ajunge sa faca și pasul cel mare, fie ca este vorba de relația de cuplu sau chiar la locul de munca. Care sunt cele doua zodii norocoase ale acestui sezon.

- Ne aflam in Mercur retrograd și este cel mai intens din ultimii ani, pentru ca avem și alte cinci retrograde care se intampla in același timp. In urmatoarele saptamani, toata lumea, in special Gemenii, Fecioarele, Sagetatorii și Peștii vor fi mai pasivi, mai agresivi și ii vor preocupa trecutul, situațiile…

- Horoscopul zilei de 16 august 2023. Gemenii trebuie sa aiba grija de sanatatea lorHoroscopul zilei de 16 august 2023 spune ca nativii din zodia Gemenilor s-ar putea sa se confrunte cu probleme de sanatate. Astrele ii sfatuiesc pe Gemeni sa fie mult mai atenți și sa nu neglijeze acest aspect din viața…

- Iți prezentam in randurile de mai jos care sunt cele mai norocoase semne zodiacale la inceputul lunii august, in ceea ce privește capitolul financiar. Ei vor atrage bogația ca un magnet și o vor ține așa o perioada!

- Luna august va fi momentul in care vor ieși la iveala adevaruri dureroase din relațiile de cuplu. Nu este exclus ca unii nativi sa ajunga la desparțire, ca urma a lucrurilor pe care le vor afla și le va fi greu sa mai aiba incredere in oameni, din nou.

- In timp ce dragostea este considerata cel mai frumos și important sentiment care leaga doi oamenii, uneori, lucruri dincolo de ințelegerea noastra creeaza sau rup legaturi romantice. Compatibilitatea semnelor zodiacale este un astfel de factor care confera relațiilor o noua dimensiune. Haideți sa vedem…

- Vești bune pentru doua zodii din horoscop! Nativii vor avea parte doar de reușite și vor caștiga o galagie de bani in luna august. Norocul este de partea lor, iar pe plan profesional vor fi in centrul atenției și se vor bucura de succes. Iata care sunt nativii care vor straluci!

- Ziua de sambata, 8 iulie, se pare ca va fi una a obstacolelor. Anumite zodii trebuie sa aiba mare grija ce decizii iau si in ce persoane au incredere. Pot face alegeri pe care le vor regreta instant. Unele zodii vor avea parte de surprize placute, iar altele vor avea nevoie de relaxare dupa o […] The…