- BERBEC- Este o zi buna pentru planuri de viitor. Daca va ganditi de mult timp sa va schimbati locul de munca sau sa va mutati cu traiul, e timpul sa faceti primul pas.TAUR- Va trebui sa luati decizii importante.

- Marisa Paloma traverseaza o perioada destul de greu incercata in aceste momente. In urma cu cateva zile, fiica de doar doua luni a vedetei a fost confirmata pozitiv cu noul coronavirus, iar astazi a fost declarat pozitiv și partenerul ei de viața. Cum se simt cei doi in aceste momente!

- Nicoleta Voica și soțul ei se bucura de vacanțe inedite. In direct din California, cei doi soți au marturisit daca planuiesc sa se mute peste ocean. Unde iși dorește interpreta de muzica populara sa iși cumpere o casa și care este motivul pentru care se gandește la acest lucru.

- Marisa Paloma este cu adevarat o femeie implinita! Frumoasa vedeta nu doar ca are un succes mare pe plan profesional, ci are și cu sa se mandreasca, asta findca are o fetița extrem de frumoasa și un partener de viața foarte iubitor. Iata ce declarație de dragoste i-a facut Liviu Stanciu in mediul online.…

- Cele mai pretențioase zodii sunt și cele care ofera cel mai puțin, cele mai egoiste și individualiste dintre ele. Au și ele multe calitați, intre care indrazneala, curajul sau inițiativa se numara printre cele mai importante. Dar pretențiile lor ne arata ca au și multe defecte! Topul cu cele mai pretențioase…

- BerbecAccentul zilei va fi pe capitolul financiar, in speta pe veniturile tale din munca desfasurata la serviciu. Poti primi bani, bunuri sau favoruri. Material, primesti sprijinul partenerului de viata, dar si din colaborari apar niscai sume consistente de bani. Evita cheltuielile nefondate sau mofturile…

- Oana Roman știe cum sa-și petreaca timpul in familie. Marius Elisei, partenerul ei de viața, s-a decis sa le scoata in oraș pe vedeta și pe fetița lor. Aceștia s-au distrat de minune, au mancat sushi și au mers la un film.

- Judoka Margaux Pinot, campioana olimpica la Tokyo, a postat un mesaj pe Twitter, insotit de o poza a ei, in care arata ca a fost batuta de antrenorul si partenerul sau de viata, Alain Schmitt, conform news.ro "In noaptea de sambata spre duminica, am fost victima unei agresiuni in casa mea…