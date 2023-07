Stiri pe aceeasi tema

- BerbecBerbecul este un semn caruia ii place sa comande, din toate punctele de vedere, dar uneori exagereaza puțin și se dovedește a fi prea hotarat.Sunt momente in care exagereaza, cupa cum spuneam, și in care ar trebui sa se linișteasca, mai ales cand deține roluri și sarcini importante.Un șef bun…

- Ziua de 17 iulie, cel puțin la nivel local, am putea s-o declaram cea mai fierbinte zi din ultimii ani, cu cel puțin 50 de grade la nivelul solului. Pentru ziua de azi avem o nou alerta meteo ANM, tot de canicula, avand și azi parte de val de caldura persistent, canicula și disconfort termic […] The…

- Patru semne zodiacale se vor indragosti sau vor incheia relații atunci cand Nodurile Destinului (nodurile lunare) se vor schimba in aceasta saptamana. Așadar, vor exista cateva victime ale iubirii.

- Un barbat a intrat cu mașina intr-o mulțime de oameni la Tel Aviv, intr-un presupus atac care are loc in contextul violențelor din tabara de refugiați din Jenin, in cadrul carora forțele israeliene au ucis zece palestinieni și au ranit cel puțin 100. Cel puțin șapte oameni au fost raniți in presupusul…

- Energiile acestei zile determina spre negativitate interioara, care se poate manifesta prin autocritica și autocompatimire, prin exagerarea nenorocirilor proprii, precum și prin lamentari cu privire la propria soarta. Aceasta din urma este deosebit de periculoasa, deoarece soarta poate considera astfel…

- Urmatoarele cateva zile pot reprezenta pentru unii nativi șansa de a gasi dragostea, de a obține un loc de munca mai bun sau de a caștiga o suma de bani consistenta. Click! arata care sunt cele trei zodii pe care le așteapta surprize placute.

- Cel putin sapte persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite dupa ce un individ a lovit un grup de pietoni cu o masina, in statul american Texas, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie.

- Cum va fi VREMEA de 1 MAI. PROGNOZA METEO pentru urmatoarele saptamani: Cand scapam de ploi și cand se incalzește ANM a emis prognoza meteo pentru urmatoarele saptamani. Veștile bune vin abia la jumatatea lunii mai, cand scapam de ploi și frig. Incepand cu saptamana 9-15 mai, temperaturile vor crește…