- Peste 6.200 de oameni au murit iar in jur de 27.400 sunt raniți, in Turcia și Siria, in urma celor doua cutremure devastatoare produse luni, la distanța de 9 ore unul de altul, in regiuni relativ apropiate. De asemenea, mai mult de 8.000 de persoane au fost trase pana acum dintre daramaturi in Turcia…

- Romania trimite o echipa RO-USAR, personal specializat de intervenție in situații de criza din cadrul Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), in Turcia, țara puternic afectata de cutremurul din noaptea de duminica, 5 februarie, spre luni, 6 februarie, potrivit unei decizii CNSU. „In…

- "Eu nu am furat niciodata nimic", e titlul unei piese de teatru care incearca sa recreeze viața omului simplu in anii comunismului. Spectacolul a avut premiera intr-un spațiu cat o sufragerie, din demisolul Muzeului Național al Țaranului Roman.

- Daca pentru unele zodii luna februarie vine cu surprize placute pe plan personal, alții trebuie sa fie mai atenți la relațiile de prieteni, pentru ca pot ajunge sa fie dezamagiți. Astrele nu le sunt deloc favorabile și pot sa apara neințelegeri.

- Viața amoroasa se schimba in mai bine in cazul uneia dintre zodii in luna ianuarie. La finalul lunii, nativii acestei zodii ar putea avea parte de un moment cheie in relația lor cu partenerul. Lucrurile merg bine și ar putea sa aiba loc o cerere in casatorie.

- La 89 de ani, Victor Rebengiuc a transmis un mesaj foarte trist, dupa moartea lui Mitica Popescu. Victor Rebengiuc a jucat cu regretatul actor Mitica Popescu in filmul Moromeții, unde au avut impreuna doua scene remarcabile. „Și eu am primit vestea trista. A jucat impreuna. Am avut doua scene in Moromeții.…

- Astrele arata ca 2023 va fi un an prosper pentru patru zodii. Acești nativi vor avea foarte mult noroc pe toate planurile, de la bani, la dragoste, iar lucrurile bune abia acum se ivesc in viața lor.Astrologii au anunțat care sunt perspectivele pentru anul 2023 pentru patru zodii care vor avea…

Oficialii ONU din R.D. Congo anunța ca, potrivit estimarilor, aproximativ 160 de oameni și-au pierdut viața in inundațiile din capitala Kinshasa de la inceputul acestei saptamani.