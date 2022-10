Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca in zona existau modificari la sensurile de mers din cauza unor lucrari, șoferul a circulat pe contrasens, fara sa iși dea seama ca este pe sensul greșit, pana cand s-a izbit violent de un tir.Impactul a fost atat de puternic incat barbatul care se afla pe bancheta din spate a murit pe loc.…

- Uniunea Europeana nu va rambursa Poloniei cea mai mare parte a celor 75 miliarde de euro alocate ca fonduri de coeziune in bugetul multianual 2021-2027 daca Varsovia nu va corecta modificarile aduse sistemului de justitie, a indicat luni un purtator de cuvant al executivului UE, transmite Reuters.

- Moldova risca sa piarda multiple dosare la CEDO din cauza declarațiilor oficialilor noștri, care dau calificative oponenților politici fara ca sa existe decizii judecatorești definitive și irevocabile in privința acestora, declara Stanislav Pavlovschi, fost ministru al Justiției și ex-judecator la Curtea…

- Vara pierduta pentru primul lot al Drumului Expres Craiova-Pitești. Șantierul este plin de buruieni, iar lucrarile sunt blocate din cauza problemelor financiare ale antreprenorilor. Cu doua zile inainte de intrare in toamna, responsabilii nu prezinta nicio soluție concreta, ci doar reiau amenințarile…

- Una dintre cele douasprezece zodii va avea parte de cea mai buna veste, pe plan financiar, in aceasta toamna. Nativii acestei zodii au cele mai mari șanse sa primeasca o moștenire mare in toamna. Ar fi bine sa-și faca un plan de viitor.

- Vești triste pentru doua zodii din horoscop! Doua zodii din horoscop vor avea pierderi financiare la sfarșitul lui august și vor trece printr-o perioada destul de dificila din care nu vor gasi rezolvari. Se vor confrunta cu situații tensionate la locul de munca, dar și cu certuri in relațiile de cuplu.…

- In runda cu numarul trei din Superliga Romaniei, CS Mioveni joaca in deplasare cu campioana CFR Cluj.In minutul 62, meciul a fost intrerupt in minutul 62, la scorul de 3-2 pentru gazde, din cauza problemelor cu nocturna. Jucatorii au fost trimiși la vestiare. Citește și: CS Mioveni, meci dificil in…

- Romania risca sa nu mai poata participa la viitorul ciclu de programe ale Agentiei Spatiale Europene (ESA), daca nu va plati cel putin 63 de milioane de euro din datoria de 102 de milioane de euro catre acest for, a atras atentia, joi, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja,…