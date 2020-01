Stiri pe aceeasi tema

- RAC - Muncesti mult si esti foarte productiva. Vei primi mai multi bani ca niciodata in acest an. Toata lumea iti va aprecia eforturile si te va rasplati pe masura. Ai putea primi mai multe oferte de job si mai multe propuneri de colaborare. Asigura-te doar ca alegi ceva care iti foloseste in viitor.…

- Vești importate pentru zodii, caci anul 2020 vine cu situații neobișnuite, conform horoscopului. Se anunța un an greu, cu probleme de sanatate pentru anumiți nativi și nici situațiile incurcate nu vor lipsi! Cine caștiga bani și cine trage lozul caștigator la loterie?

- BERBEC Este important ca in aceasta luna sa te ocupi mai atent de situația ta materiala, pentru ca nu o duci prea bine la acest capitol. Ai nevoie de mai multi bani in aceasta perioada, de aceea este necesar fie sa iți schimbi serviciul, fie sa iți iei un al doilea job. Cu toate ca iți va…

- Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan formeaza unul dintre cele mai frumoase și unite cupluri din showbiz-ul autohton. Sunt impreuna mai peste tot, caci Rareș ii este impresar inca de la debutul artistei in muzica populara. Cei doi și-au creat o lume desprinsa din povești in care domnesc liniștea, ințelegerea…

- PestiPestii incheie anul 2019 intr-un impas financiar, insa anul viitor se anunta unul promitator pentru acesti nativi. Vor avea idei sclipitoare si vor pune bazele unor afaceri de succes, care le vor aduce castiguri substantiale. Pestii pot sa aiba un an in care viata lor se poate schimba…

- Iata horoscopul pentru bani si tendintele spre succes pe saptamana 4-10 NOIEMBRIE 2019, conform influentelor date de miscare si aspectele astrale ale planetelor in aceasta saptamana. Horoscopul financiar reprezinta unul din interesele majore ale interpretarilor astrologice, alaturi de horoscopul dragostei.…

- 1. Taur – zodia cu cel mai semnificativ succes maine. Spune adio rutinei tale plictisitoare pe care ai avut-o pana acum la locul de munca. Viața ta este in punctul unei schimbari, iar aceasta schimbare consta in promovarea mult dorita la locul de munca. Se pare ca eforturile tale de pana acum,…

- Berbec Orice pas pe care-l face este bine gandit și are ca scop doar sa dovedeasca ca este puternica. Este sigura pe ea și nu va permite nimanui sa o opreasca sau sa o faca sa creada ca nu are valoare. Taur La prima vedere, ai crede ca partenerul conduce, dar adevarul este altul. Femeia Taur este indragostita…