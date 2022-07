Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Spatar a ajuns de urgența la spital. Vedeta a suferit o operație in urma cu doar cateva zile, asta dupa ce medicii i-au dat un diagnostic grav. Artista nu a stat pe ganduri și a facut intervenția astfel incat problemele sa nu se agraveze și mai tare.

- Ramona Manole a ajuns de urgența pe mainile medicilor! Vedeta se confrunta cu probleme serioase de sanatate in ultima perioada, mai ales din momentul in care a primit o lovitura dura de la viața: e executata silit și are probleme cu legea. Se pare ca supararile au doborat-o pe fiica nelegitima a lui…

- Chiar daca in ultima vreme le-a mers destul de bine, luna iulie nu vine cu cele mai frumoase vești pentru trei zodii. Acești nativi se vor confrunta cu probleme de sanatate și vor ajunge pe mainile medicilor. Ei au nevoie de multa atenție și rabdare pentru a se recupera.

- Problemele de sanatate pot aparea in vara aceasta, cu precadere, in cazul a trei dintre zodii. Natii acestor zodii trebuie sa fie mai atenți la semnalele pe care le primesc din partea organismului lor, pentru a putea preintampina situațiile nedorite.

- Ramona Manole a ajuns din nou pe mainile medicilor esteticieni. Ei bine, de data aceasta nu a fost vorba despre o operație estetica sau despre o noua intervenție pentru infrumusețare. Cantareața a povestit ca a ascultat sfatul fanilor ei și a decis sa renunțe la acidul din buze. Iata cum arata acum…

- Problemele apar in viața unei zodii in luna mai. Din nefericire, urmeaza o perioada plina de ghinion pentru nativii acestei zodii și se recomanda navigarea cu grija a situațiilor neplacute care apar.

- Luna mai nu vine cu vești bune pentru toți nativii. O zodie va avea probleme de sanatate. Ea va avea nevoie de ingrijiri medicale și se va recupera cu greu. Daca pana acum se bucura de momente frumoase și lipsite de griji, aceasta trebuie sa aiba mare grija la alimentație, dar și la stilul de viața.