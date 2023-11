Stiri pe aceeasi tema

- Deși iși doresc sa clarifice unele aspecte legate de viața sentimentala și cea profesionala, luna noiembrie vine cu provocari și mai degraba confuzie pentru doua zodii care vor simți ca nimic nu le iese așa cum și-au propus.

- Astrologii anunța ca doua semne zodiacale se vor bucura de un final de luna plin de prosperitate. Nativii nascuți in aceste zodii vor incasa mulți bani, sub o forma sau alta. Poate fi vorba despre achitarea unei datorii pe care au uitat-o sau despre o marire consistenta de salariu. Te numeri și tu printre…

- Horoscopul zilei de 1 octombrie 2023 spune ca nativii din zodia Racului se simt puternici. Aceștia se bucura de energie pe care o primesc de la Univers. Este o zi marcata de multe schimbari important epentru antivii din zodiac. Zodiile trebuie sa munceasca din greu pentru ceea ce iși doresc. Este cea…

- Horoscopul zilei de 20 septembrie 2023. Leii se simt puterniciHoroscopul zilei de 20 septembrie 2023 spune ca nativii din zodia Leului au parte de o perioada extraordinara. Astazi se simt puternici și sunt dornici sa munceasca tot mai mult la visul lor. Leii se bucura și de energia pe care o primesc…

- O zodie din Horoscop va afla ca nu este tocmai momentul lor in aceasta toamna. Ei bine, prima parte a acestui sezon se anunța a fi o perioada dificila pentru un nativi al zodiacului, care va afla ca persoana iubita l-a tradat. In același timp, neplaceri se anunța și pe plan profesional, asta pentru…

- „Mercur retrograd este in zodia Fecioarei, avem si un Venus retrograd, deci sunt doua planete personale retrograde si oamenii s-ar putea sa resimta aceasta perioada printr-un soi de framantare. Ele au si un tandem impreuna. Mercur retrograd sesizeaza fisuri care pot sa fie in sanatate, in relatii, in…

- Odata cu terminarea verii și inceputul toamnei, viața va avea o alta traiectorie pentru trei zodii din horoscop. Liniștea le poate fi deranjata de anumite evenimente mai puțin placute, care iși pot lasa amprenta puternic asupra lor.

- Luna septembrie vine cu vești bune pentru trei zodii din horoscop. Acești nativi vor scapa de problemele financiare in urmatoarea perioada și vor fi productivi. Se anunța o perioada cu foarte multe reușite și doar trei zodii vor fi in centrul atenției la locul de munca și vor fi apreciați pentru tot…