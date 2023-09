Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei de 21 septembrie 2023. Scorpionii fac schimbari in viața lorHoroscopul zilei de 21 septembrie 2023 aduce vești bune pentru nativii din zodia Scorpionului. Aceștia se bucura de energia pe care o primesc de la Univers și reușesc sa faca schimbari notabile. Este o perioada prospera…

- Astrologii au anunțat evenimente majore in urmatoarea perioada. Pentru unii nativi ai zodiacului, destinul se schimba, norocul și prosperitatea le vor ieși in cale. Afla, din randurile de mai jos, care sunt cele trei zodii protejate de Divinitate in urmatorii doi ani. Nativii a caror viața se va schimba…

- Toamna 2023 este a lor! Doua zodii din Horoscop vor avea succes pe toate planurile și vor ajunge sa faca și pasul cel mare, fie ca este vorba de relația de cuplu sau chiar la locul de munca. Care sunt cele doua zodii norocoase ale acestui sezon.

- „Mercur retrograd este in zodia Fecioarei, avem si un Venus retrograd, deci sunt doua planete personale retrograde si oamenii s-ar putea sa resimta aceasta perioada printr-un soi de framantare. Ele au si un tandem impreuna. Mercur retrograd sesizeaza fisuri care pot sa fie in sanatate, in relatii, in…

- A sosit vremea sa spui „La revedere”, cuvinte de care ți-a fost mereu teama, dar acum simți ca e momentul potrivit sa o faci. Ai facut tot posibilul sa faci sa funcționeze, insa in aceasta saptamana iei marea decizie.

- Patru zodii dau lovitura in prima luna de toamna! Astrologii au anunțat ca acești nativi vor primi doar vești bune, iar viața li se va schimba complet, cu noi inceputuri și impliniri. Iata care sunt cele mai fericite semne zodiacale in septembrie 2023, relateaza Click.ro .RacPrimul in topul celor mai…

- Patru semne zodiacale se vor indragosti sau vor incheia relații atunci cand Nodurile Destinului (nodurile lunare) se vor schimba in aceasta saptamana. Așadar, vor exista cateva victime ale iubirii.