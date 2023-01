Stiri pe aceeasi tema

- Luna februarie vine cu probleme pentru cateva zodii, care vor avea parte de neplaceri pe plan profesional. Astrele nu le sunt favorabile și trebuie sa fie atenți, pentru ca risca sa iși piarda locul de munca. Acești nativi nu sunt ocoliți nici de barfele colegilor, ceea ce poate crea probleme in fața…

- Trei zodii se vor bucura de tot ce au visat vreodata. Acești nativi vor avea lumea la picioare in 2023. Se schimba norocul pentru ei din luna februarie și vor reuși sa faca tot ce iși doresc. Ei vor scapa de ghinion. Veștile sunt bune pe toate planurile și au mari șanse sa se imbogațeasca in urmatoarea…

- In general, luna februarie este asociata cu perioada in care iubirea este pusa pe primul plan, avand in vedere ca este sarbatorit Sfantul Valentin, iar mai apoi Dragobetele. Cu toate acestea, urmatoarea perioada nu va fi una deloc placuta pe plan personal pentru patru zodii.

- Finalul lunii ianuarie va fi o perioada agitata pe plan personal pentru patru zodii, care trebuie sa faca fața unor situații deloc ușoare. Astrele vin cu vești bune pentru acești nativi, caci, ultimele zile din ianuarie le va aduce probleme.

- Anul 2023 vine cu multe schimbari pentru trei zodii din horoscop, multe dintre acestea fiind greu de suportat. Acești nativi vor pune capat relațiilor amoroase, semn ca viitorul are planuri mari pentru ei. Chiar daca dezamagirea va fi mare la inceput, lucrurile se vor așeza in timp.

- 2023 va fi un an puternic influentat de intrarea lui Saturn in Pesti. Planeta va trece printr-un reset serios pana in 2025. Incepand cu data de 7 martie 2023, Saturn iși va incepe tranzitul prin semnul Peștilor. Planeta recunoscuta pentru teste dure, limite și frustrari va pași in ultimul semn al zodiacului.…

- Sfarșitul anului vine cu multe provocari pentru o zodie, care va ajunge in pragul desparțirii chiar in ultimele zile din luna decembrie. Și cum o problema nu vine niciodata singura, nici in ceea ce privește relațiile cu prietenii nu o vor duce prea bine și chiar pot sa se implice in conflicte cu persoanele…