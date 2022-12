Stiri pe aceeasi tema

- Perioada 21 – 27 noiembrie aduce schimbari benefice și mult noroc pentru anumiți nativi ai horoscopului european. Unii apeleaza la introspecție și analizeaza sa schimbe la propria persoana, in timp ce alții sunt fericiți alaturi de prieteni și familie. Verifica sa vezi in ce categorie te incadrezi.…

- Venus, planeta iubirii și a beneficiilor materiale, va intra astazi in zodia Sagetator, zodie pe care o va traversa aproximativ o luna. Acest tranzit ne va aduce un plus de optimism in viața sentimentala și ne va susține in gasirea unor direcții de viitor comune in cuplu, ne va susține sa facem progrese…

- Vești proaste pentru doua zodii din horoscop! Acești nativi vor termina anul in lacrimi și vor avea parte de momente tensionate in relația de cuplu, dar și la locul de munca. Astrele arata ca in cele doua zodii vor avea de suferit in urmatoarea perioada pe toate planurile.

- Vești proaste pentru doua zodii feminine din horoscop! Astrele arata ca acești nativi vor termina anul in lacrimi și vor trece printr-o perioada destul de dificila. Cele care se afla intr-o relație vor avea parte de certuri și se vor gandi la separare, insa nici pe plan profesional nu vor sta deloc…

- Vești bune pentru trei zodii! Acești nativi sunt protejați de Sfanta Parascheva. Ei vor avea parte de noroc pe toate planurile și se vor bucura de o viața prospera. Nu vor mai avea motive de suparare și vor invața ce inseamna cu adevarat fericirea.

- Ziua de 7 octombrie 2022 aduce schimbari benefice pentru unele zodii. Sunt bine aspectate colaborarile și intalnirile de afaceri. Astrele se aliniaza in favoarea curajoșilor, cei care vor lupta pentru visele lor vor fi rapid remunerați. Vineri va o zi excelenta pentru unele zodii!BerbecIn aceasta zi,…

- Vești proaste pentru trei zodii din horoscop! Acești nativi vor trai cea mai dificila perioada de pana acum și vor avea parte de ghinion in aceasta toamna. Vor ramane fara locul loc de munca, iar pe plan sentimental nu vor sta deloc bine deoarece vor aparea tensiuni, dar și desparțiri. Iata care sunt…

- Vestea MOMENTULUI pentru beneficiarii acestor pensii, dar și pentru cei care au de gand sa iasa mai devreme din campul muncii! Vor avea parte de noi reguli legislative in ceea ce ii privește. Majorarea sumelor de bani se numara printre ele. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…