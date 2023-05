Vlad Botoș: „9 mai – Ziua Europei” (P)

În 9 mai este Ziua Europei, iar europarlamentarul USR Vlad Marius Botoș ne-a transmis câteva gânduri cu ocazia acestei zile deosebite în care Parlamentul European... The post Vlad Botoș: „9 mai – Ziua Europei” (P) appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad . [citeste mai departe]