Daca ai fost vreodata inșelat, știi ca este unul dintre cele mai groaznice sentimente din lume. Este un tip de tradare care iți rupe inima in doua, indiferent daca te așteptai sau nu ca acest lucru sa se intample. Daca ai avut o relație in care ai fost ranit, iți va fi tot mai greu sa incepi o noua relație, și vei deveni vulnerabil, nervos, speriat și neincrezator. Iata insa care sunt cele trei zodii care nu te vor inșela niciodata. Alaturi de acești nativi vei trai o poveste de dragoste ca-n basme.