- Anul 2023 vine cu schimbari majore in viața a trei zodii din horoscop, insa acestea nu vor fi de fiecare data pozitive. Nativii vor pune capat relațiilor amoroase la jumatatea lunii februarie, chiar inainte de ziua indragostiților. Așadar, norocul in dragoste nu va sta de partea lor.

- Horoscop zilnic 28 decembrie. Venus, planeta iubirii, din Capricorn formeaza astazi un aspect armonios cu Neptun, planeta viselor, din zodia Pești. Acest context astrologic ne stimuleaza latura creativa și senzitiva, ne aduce imaginație și inspirație, și ne face mai iertatori și ingaduitori cu cei din…

- BerbecWeekend ul acesta este potrivit pentru treburile gospodaresti. Ai spor la curateniile generale, reparatii curente si reamenajari de decor. Ocupa te cu atentie de tot ce tine de casa, pentru ca in zilele urmatoare ai multe de facut mai ales in domeniul profesional. Relatia cu membrii familiei este…

- Horoscop zilnic 2 decembrie 2022. Astazi se formeaza o cuadratura intre Mercur din Sagetator și Neptun Pești, aspect care revarsa foarte multa confuzie asupra noastra. Raționamentul este in ceața, neclar și nu ar trebui sa luam decizii importante. In plus, s-ar putea sa ne lasam mai ușor mințiți și…

- Perioada aceasta aduce schimbari astrale care influența viețile unor nativi. Soarele va intra in zodia Sagetatorului, astfel ca va influența diferite situații de viața. Citește Horoscop 23 Noiembrie pentru a afla daca te afecteaza in vreun fel contextul astral. Horoscop 23 Noiembrie BERBEC Ai o intalnire…

- Revelionul le va purta noroc in dragoste nativilor din trei zodii ale horoscopului, deoarece aceștia iși vor cunoaște sufletul pereche. Anul 2023 vine la pachet cu o doza de iubire pe care o așteptau de mult timp, astfel ca nativii mai au puțin de așteptat.

- Zodii care transmit energie negativa. Ești o persoana sau cunoști o persoana care arunca lumina asupra fiecarui subiect dintr-o perspectiva negativa? Ei bine, cunoaștem cu toții un pesimist din viața noastra care știe in mod constant ceva rau sau ramane mereu pe punctul de a se plange, indiferent de…

- Dupa multe relații eșuate, aceste zodii vor avea parte de o surpriza din partea astrelor la sfarșitul acestui an. Nativele nascute sub aceste semne zodiacale vor avea șansa sa iși gaseasca sufletul pereche, iar lucrurile pe planul relațiilor se vor așeza pentru ele.