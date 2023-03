Stiri pe aceeasi tema

- Prima parte a lunii februarie vine cu multe surprize pe plan personal pentru cele 12 zodii. In timp ce unele dintre ele pot sa fie cerute inc casatorie, alți nativi pot avea ghinion, caci exista posibilitatea sa iasa dintr-o relație. Soarele rasare și pe strada lor, pentru ca au ocazia de a cunoaște…

- Luna februarie vine cu probleme pentru cateva zodii, care vor avea parte de neplaceri pe plan profesional. Astrele nu le sunt favorabile și trebuie sa fie atenți, pentru ca risca sa iși piarda locul de munca. Acești nativi nu sunt ocoliți nici de barfele colegilor, ceea ce poate crea probleme in fața…

- Luna ianuarie aduce mari surprize pentru cele 12 zodii, dar vor exista și nativi mai puțin norocoși in aceasta perioada. Mai exact, la finalul acestei luni, unele zodii vor trebui sa faca fața provocarilor de pe plan profesional, care nu vor fi deloc ușoare.

- Prima luna din an vine cu multe surprize pentru cele 12 semne dar „vedetele” horoscopului sunt trei zodii, care, și-au facut deja planuri mari pentru 2023. Acești nativi vor avea șansa de a fi promovați la locul de munca și beneficiaza de un aspect favorabil in urmatoarea perioada.

- BerbecNivelul tau energetic fluctueaza mult astazi. Recomandabil este sa ti dozezi eforturile si sa eviti spatiile aglomerate. Pe de alta parte, gandurile tale sunt indreptate catre veniturile obtinute din activitatea desfasurata la un loc de munca. Cu toate ca traversam o perioada in care depui eforturi…

- Daca pentru unii nativi se anunța noroc in primle luni ale anului 2023, alți nativi se pare ca vor pași cu stangul in Noul An. O zodie din horoscop va avea parte de o luna ianuarie plina de ghinion. Așadar, ei iși vor pierde locul de munca in prima luna a anului și vor intampina probleme chiar și in…

- Multe schimbari pe plan profesional ii așteapta pe nativii a trei dintre zodii. Ei sunt cei cu cele mai mari șanse sa-și schimbe locul de munca la inceputul anului 2023. Unii dintre ei abia acum prind curajul necesar pentru a-și da demisia și a incepe o noua ”aventura”.

- Costul orar mediu al fortei de munca in UE era de 28,9 euro in 2020, iar cele mai scazute costuri orare ale fortei de munca, exprimate in euro, se inregistrau in Bulgaria si Romania, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…